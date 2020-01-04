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داعية إسلامي يوضح حكم "الشات" بين الرجل والمرأة

السبت 04/يناير/2020 - 02:56 ص
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سالم عبدالجليل
سالم عبدالجليل
أمنية فوزي
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قال الدكتور سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي، إن الإنترنت أصبح سلة توضع فيها أحيانًا أشياء ثمينة جدًا، وأحيانًا مهملات، معلقًا: "النت جامع بين الأشياء الثمينة والمهملات، وأصبحوا الإثنين مخلوطين ببعض".

وأشار "عبد الجليل"، خلال حواره مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن "البوستات" والرسائل الخاصة fالأشياء الدينية والنصائح والأحاديث "بتاعة لو نشرت ده هيجيلك كذا، ولا ابعتها لعشرة" لا قيمة لها على الإطلاق.

وعن حكم الشات بين الرجل والمرأة، قال: "مفيش شات بين رجل وامرأة، النت خرب بيوت، وخرب أديان، وخرب دول"، مشددًا على أهمية وجود ضوابط للإنترنت.
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