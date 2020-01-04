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موعد مباراة النصر ضد التعاون| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي watch AlNassr

السبت 04/يناير/2020 - 01:02 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب الجماهير السعودية والعربية مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.


موعد مباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي

ويقام اللقاء بين النصر والتعاون في السوبر السعودي، عند الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت مصر، والثامنة والربع بتوقيت السعودية، والخامسة والربع بتوقيت جرينتش.


التعاون يسعى للثأر من هزيمته الأخيرة أمام النصر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف.


النصر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، إذ أنه لم يخسر في آخر 5 لقاءات له في جميع البطولات التي يشارك بها.


أما التعاون يعاني من تذبذب الأداء، ويدخل لقاء اليوم بعد خسارة آخر لقائين له ضمن منافسات الدوري وكأس الملك.


يلعب النصر اللقاء بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، 2018-2019، بينما التعاون صاحب لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم ذاته.


جدير بالذكر أن النصر سيرتدي الطقم الأبيض في مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي، في حين يرتدي التعاون الطقم الأصفر.
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