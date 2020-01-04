هكذا استهل جاستن بيبر عودته في 2020





استهل المغني الأمريكي الشهير جاستن بيبر، 2020 بأول أغنية فردية له منذ أربعة أعوام.





ويشهد الدعام الجديد إطلاق ألبومه الجديد والقيام بجولة وبطولة سلسلة وثائقية هذا العام.





وقال بيبر (25 عاما) الذي ذاع صيته عندما كان مراهقا طفولي الملامح، لمعجبيه في الشهر الماضي إنه سيطلق خامس ألبوم له في 2020 وسيكون الأول منذ ألبومه الأخير ”بربوس“ في 2015.





ويبدو أن أغنية بيبر الفردية الجديدة ”يامي“ أو (لذيذ) ستكون تكريما لزوجته هايلي بالدوين التي عاد لها بعد انفصال في العام الماضي.





وكان بيبر ألغى جولة ترويج لألبوم ”بربوس“ في 2017 قائلا إنه يحتاج راحة ولجأ لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في العام الماضي للحديث عن مواجهته ”مشاكل عميقة الجذور“ معلنا أنه سيرجئ إنتاج موسيقى جديدة.





وعلى الرغم من أن ”يامي“ ستكون أول أغنية فردية له منذ فترة فإنه تعاون مع آخرين منهم دي. جيه. خالد وإيد شيران في تسجيلات مختلفة في الأعوام القليلة الماضية.



