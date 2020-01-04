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خطر يهدد مسيرة الأهلي المثالية

السبت 04/يناير/2020 - 12:54 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن دخول السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي،  دائرة اهتمامات المرشحين لتدريب منتخب غانا خلفًا لكويسى أبياه الذى أقيل من منصبه بعد القرار الذى اتخذه مجلس إدارة الاتحاد الغاني لكرة القدم الجديد بتوجيه الشكر لكل مدربي المنتخبات الوطنية في جميع المراحل والفئات السنية.


وأوضح الموقع البلجيكي أن استهداف فايلر يرجع إلى رغبة مسئولى اتحاد الكرة الغاني في تكوين منتخب قوي للمنافسة على التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.



وتعاقد الأهلي مع فايلر منذ مطلع الموسم الحالي خلفاً لمارتن لاسارتي بعد خروج الأهلي من كأس مصر أمام بيراميز. 
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