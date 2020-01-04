Advertisements الفجر الرياضي كورة مصرية الفجر الرياضي شاهد أفضل أهداف الأسبوع 11 من الدوري المصري السبت 04/يناير/2020 - 12:44 ص Advertisements محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟ منذ حوالي 13 ساعة فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر منذ حوالي 9 ساعات محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي منذ حوالي 4 ساعات أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا" منذ حوالي 13 ساعة أخبار الزمالك اليوم: حقيقة هروب ساسي.. خطة مُحكمة لخطف نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري منذ حوالي 3 ساعات نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر منذ حوالي 16 ساعة موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب منذ ساعتين و 25 دقيقة مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين منذ يوم أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر منذ حوالي 4 ساعات "حفتر" يعلن المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا منذ حوالي 3 ساعات خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله منذ حوالي 4 ساعات أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين الريال ومانشستر يونايتد وزيدان يحدد هدف الملكي وصفقة غير متوقعة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة منذ ساعتين و 48 دقيقة صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي منذ حوالي 7 ساعات