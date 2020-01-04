نجم الصفاقسي يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

كشف الدولي التونسي، فراس شواط، مهاجم نادي الصفاقسي التونسي عن حقيقة مفاوضات فريق الأهلي المصري خلال الأيام الماضية .

كشف الدولي التونسي، فراس شواط، مهاجم نادي الصفاقسي التونسي عن حقيقة مفاوضات فريق الأهلي المصري خلال الأيام الماضية .

وقال اللاعب من خلال تصريحات صحفية أمس الجمعة : "هذه الأنباء التي ربطت بيني وبين النادي الأهلي غير صحيح بالمرة، ليس لدي عرض رسمي من النادي الأهلي في الوقت الحالي."





وكان موقع "لا برس" التونسي، قد نشر تقرير اليوم الجمعة أن النادي الأهلي القاهري والشباب السعودي يتسابقان للفوز بخدمات المهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .