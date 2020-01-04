Advertisements
Advertisements
Advertisements

من التحصيل إلى السجن.. أبرز محطات رئيس مصلحة الضرائب المرتشي

السبت 04/يناير/2020 - 12:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها قبضت علي عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أثناء تقاضية رشوة مبالغ مالية، في سعي الهيئة للقضاء على الفساد في المؤسسات الحكومية.





التاريخ الوظيفي لـ" عبد العظيم" :

ويمتلك "عبد العظيم" سجلا حافلا من الوظائف التى ترقي فيها لها قبل تولية منصب رئيس مصلحة الضرائب عندما تم إنتدابة لأول مرة في عام 2018، حيث كان قد تولي قبلها مدير عام فحص المأمورية ضرائب الشركات المساهمة، و سبق تكليفة في وظيفة رئيس الأدارة المركزية لشئون الدمغه ورسم التنمية، كما تم تعينة رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، ، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.



وزير المالية يجدد انتداب" عبد العظيم" :

وكان اخر قرار أصدرة وزير المالية محمد معيط في نوفمبر بحق عبد العظيم حسين رقم 770 لسنة 2019 الخاص بتجديد انتدابة لترأس مصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبار من 13-12-2019 ولمدة عام كامل.


القبض على عبد العظيم تزامن مع بدأ موسم تقديم الإقرارات الضربية:


وقد أصدر"عبد العظيم" نهاية ديسمبر الماضي آخر قرارتة بالأعلان نهاية ديسمبر الماضي عن بدأ فتح موسم تقديم الإقرارات الضربية لعام 2019-2020 التى سيتم تقديمها إلكترونيا لأول مرة بداية من يناير 2020 وحتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبعيين و30 أبريل للاشخاص الاعتبارية.





ضبط عبد العظيم حسين متلبسًا برشوة :



وألقت  هيئة الرقابة المالية القبض على عبد العظيم حسين واثنين آخرين، متلبسين برشوة من قبل بعض المحاسبين القانونين المتعاملين مع المصلحة.

قالت مصادر لـ"الفجر"، إن وزارة المالية فوجئت بإعلان هيئة الرقابة المالية بالقبضعلى عبد العظيم حسين، ولم يكن لديها علم مسبق، ولا تنسيق معها لاجراءات ضبطة.



وأشارت المصادر، إلى أن توقيت ضبط عبد العظيم حسين محرج للوزارة، خاصة وأن مصلحة الضرائب كانت ستبدأ في التحضير لموسم الإقرارت الضربية، الذي أصبح تقديمها إلكترونيا لأول مرة، مشيرة إلى أن ضبطة يؤكد على أن الوزارة لا تتستر على الفاسدين.



أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين ضبط عبد العظيم حسين برشوة

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين الريال ومانشستر يونايتد وزيدان يحدد هدف الملكي وصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم: حقيقة هروب ساسي.. خطة مُحكمة لخطف نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 13 ساعة

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يوم

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

10:25 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

11:50 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status