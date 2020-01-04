من التحصيل إلى السجن.. أبرز محطات رئيس مصلحة الضرائب المرتشي

التاريخ الوظيفي لـ" عبد العظيم" :



وزير المالية يجدد انتداب" عبد العظيم" :



القبض على عبد العظيم تزامن مع بدأ موسم تقديم الإقرارات الضربية:





وقد أصدر"عبد العظيم" نهاية ديسمبر الماضي آخر قرارتة بالأعلان نهاية ديسمبر الماضي عن بدأ فتح موسم تقديم الإقرارات الضربية لعام 2019-2020 التى سيتم تقديمها إلكترونيا لأول مرة بداية من يناير 2020 وحتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبعيين و30 أبريل للاشخاص الاعتبارية.











ضبط عبد العظيم حسين متلبسًا برشوة :







وألقت هيئة الرقابة المالية القبض على عبد العظيم حسين واثنين آخرين، متلبسين برشوة من قبل بعض المحاسبين القانونين المتعاملين مع المصلحة.



قالت مصادر لـ"الفجر"، إن وزارة المالية فوجئت بإعلان هيئة الرقابة المالية بالقبضعلى عبد العظيم حسين، ولم يكن لديها علم مسبق، ولا تنسيق معها لاجراءات ضبطة.







وأشارت المصادر، إلى أن توقيت ضبط عبد العظيم حسين محرج للوزارة، خاصة وأن مصلحة الضرائب كانت ستبدأ في التحضير لموسم الإقرارت الضربية، الذي أصبح تقديمها إلكترونيا لأول مرة، مشيرة إلى أن ضبطة يؤكد على أن الوزارة لا تتستر على الفاسدين.







أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها قبضت علي عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أثناء تقاضية رشوة مبالغ مالية، في سعي الهيئة للقضاء على الفساد في المؤسسات الحكومية.ويمتلك "عبد العظيم" سجلا حافلا من الوظائف التى ترقي فيها لها قبل تولية منصب رئيس مصلحة الضرائب عندما تم إنتدابة لأول مرة في عام 2018، حيث كان قد تولي قبلها مدير عام فحص المأمورية ضرائب الشركات المساهمة، و سبق تكليفة في وظيفة رئيس الأدارة المركزية لشئون الدمغه ورسم التنمية، كما تم تعينة رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، ، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.وكان اخر قرار أصدرة وزير المالية محمد معيط في نوفمبر بحق عبد العظيم حسين رقم 770 لسنة 2019 الخاص بتجديد انتدابة لترأس مصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبار من 13-12-2019 ولمدة عام كامل.