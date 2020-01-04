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شاهد.. تعليق أحمد سعد على حبس سمية الخشاب 3 سنوات

السبت 04/يناير/2020 - 03:17 ص
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أحمد سعد
أحمد سعد
داليا الحسين
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كشف الفنان أحمد سعد، آخر مستجدات خلافة مع طليقته الفنانة سمية الخشاب، والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى عدم اللجوء إلى القضاء.

وأوضح "سعد"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "أنا أصلًا مش بأذي أي حد ولا أحب حد يتأذي، سألتها هل ينفع نحل الموضوع، قالتلي لأ"، مشيرُا إلى أن ردها جعله يقدم الشيك الذي في حوزته للقضاء للحصول على حقوقه.

تابع: "قعدنا بعدها، وناس اتدخلت، واتفقنا على التنازلات والتسوية، وبعدها كل واحد فينا سافر، وبعدها صدر في حقها حكم بالحبس 3 سنوات، ودلوقتي معنديش أي صلة بيها ورغم ذلك بعتلها سكرين شوت للي بعته للمحامي، وهو قالي ميعرفش إزاي ده حصل.. العِشرة مش بتهون عليّ".

يذكر أن محكمة الدقي، قد قضت بمعاقبة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد للفنان أحمد سعد الذي أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها "طليقته" بإصدار شيك دون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.
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الكلمات المفتاحية

سمية الخشاب حبس سمية الخشاب أحمد سعد

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