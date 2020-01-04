توفيق عكاشة: "أقسم بالله ما يحدث في ليبيا ليس صدفة"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرأي العام في مصر والعالم العربي في حالة ترقب لما سيحدث في عدد من الملفات الإقليمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث على الأرض الليبية ليس صدفة، وإنما هو أمر مخطط له.





وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، "ربنا أعطى ليبيا ميزة كبيرة، ومش موجودة غير في دول محدودة ومنها مصر"، مشيرا إلى الدولة الليبية تدين بدين واحد، وشعبها من عرق واحد، معقبا: "أقسم بالله ما يحدث في ليبيا ليس صدفة".





وعن الوضع في العراق، عقب، "الفساد في العراق وصل إلى السحاب"، حيث وصل الفقر إلى مداه، منوها بأن من يقف ورا المذابح التي يتعرض لها المسيحين في العراق، ليس الدين الإسلامي وإنما هو دين آخر.