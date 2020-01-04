موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني| watch real madrid

يحل فريق ريال مدريد الإسباني اليوم السبت 4 يناير ضيفاً على فريق خيتافي بمعقل الأخير كولوسيوم ألفونسو بيريز، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني الممتاز.





وسيسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لتأمين النقاط الثلاث، وانتظار تعثر برشلونة الذي سيواجه إسبانيول في نفس الجولة، طمعاً في العودة مرة أخرى للصدارة.





لكن طموحات ريال مدريد ستصطدم بخصم صعب المنال على أرضه، بقيادة مدربه المتألق خافير بوردالاس، والذي يسعى لحصد النقاط والتقدم في جدول الترتيب.





ويتواجد ريال مدريد في المرتبة الثانية برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة، بعد مرور 18 جولة بواقع 10 إنتصارات وسبع تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 30 نقطة حققها من 8 إنتصارات و6 تعادلات و4 هزائم.





موعد مباراة خيتافي ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة



وتنطلق المباراة مساء اليوم السبت 4 يناير، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت والعراق وسوريا، السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش العالمي.