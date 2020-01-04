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عاجل.. وفاة لاعب فرنسي إثر حادث سير

السبت 04/يناير/2020 - 12:09 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أعلن نادي جينجامب الفرنسي منذ ساعات قليلة، وفاة لاعبه ناثايل جولان، إثر تعرضه لحادث سير.


وغادر جولان مران الفريق اليوم، إلا أنه تعرض لحادث مروع أثناء قيادة سيارته، قبل أن يلقى حتفه متأثراً بجروحه نتيجة التصادم.


يبلغ جولان من العمر 23 عاماً، ويلعب في مركز الجناح، مع الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.


ومثل اللاعب أندية لوهافر وتروا وفالنسيان، قبل أن يلتحق بجينجامب في صيف 2018.


وإثر ذلك، قام رئيس نادي جينجامب بإلغاء مباراة ودية للفريق كونكاريناو اليوم السبت، بعد أن ودع الفريق منافسات كأس فرنسا.

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