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انفجار أسطوانة "بوتاجاز" داخل منزل بصفط اللبن

السبت 04/يناير/2020 - 03:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب بمنزل، بمنطقة صفط اللبن، بحي بولاق الدكرور غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إنفجار، ونشوب حريق بمنزل بمنطقة صفط اللبن، بحي بولاق الدكرور.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حدث تسرب غاز باسطوانة بوتاجاز داخل المنزل محل البلاغ، مما تسبب في إنفجار أسطوانة البوتاجاز.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، بعد إخلاء العقار من قاطنيه، ونقل مصابة باختناق إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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