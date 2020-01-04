موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني| watch Barcelona

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فريق إسبانيول مساء اليوم السبت 4 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فريق إسبانيول مساء اليوم السبت 4 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

يعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة جمعها من 18 مباراة (12 انتصار – 3 تعادلات – 3 هزائم – سجل 47 هدفًا – استقبلت شباكه 21 هدفًا)، بينما يحتل فريق إسبانيول المركز الأخير في الليجا برصيد 10 نقاط جمعها من ( انتصارين – 4 تعادلات – 12 هزيمة – سجل 12 هدف – استقبل 34 هدف).

يعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة جمعها من 18 مباراة (12 انتصار – 3 تعادلات – 3 هزائم – سجل 47 هدفًا – استقبلت شباكه 21 هدفًا)، بينما يحتل فريق إسبانيول المركز الأخير في الليجا برصيد 10 نقاط جمعها من ( انتصارين – 4 تعادلات – 12 هزيمة – سجل 12 هدف – استقبل 34 هدف).

توقيت مباراة برشلونة ضد اسبانيول: