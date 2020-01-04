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موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني| watch Barcelona

السبت 04/يناير/2020 - 12:00 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فريق إسبانيول مساء اليوم السبت 4 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ترتيب الفريقين بالدوري الإسباني: 
يعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة جمعها من 18 مباراة (12 انتصار – 3 تعادلات – 3 هزائم – سجل 47 هدفًا – استقبلت شباكه 21 هدفًا)، بينما يحتل فريق إسبانيول المركز الأخير في الليجا برصيد 10 نقاط جمعها من ( انتصارين – 4 تعادلات – 12 هزيمة – سجل 12 هدف – استقبل 34 هدف).

توقيت مباراة برشلونة ضد اسبانيول: 
تقام مباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم السبت 4 يناير 2020 على ملعب "باور 8" معقل الأخير ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

نتائج آخر 5 مواجهات بين الفريقين: -
 25 يناير 2018 .. برشلونة 2 – 0 إسبانيول 
- 4 فبراير 2018.. إسبانيول 1 – 1 برشلونة 
- 7 مارس 2018.. برشلونة 4 – 2 إسبانيول (ركلات ترجيح) 
- 8 ديسمبر 2018.. برشلونة 4 – 0 إسبانيول 
- 30 مارس 2019.. برشلونة 2 - 0 إسبانيول.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول اليوم:
 يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وتذاع المباراة عبر قناةbeIN Sports HD 3، بتعليق الجزائري "رؤوف خليف"، كما يمكنكم متابعة المباراة على قنوات:-

- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1 Hrvatska
- Digi Sport 1 HD Romania
- beIN Sports HD 11 EN
- Digi Sport 1 HD Slovakia
- Cosmote Sport 2 HD
- SuperSport HD 2 alb
- Match! TV
- CBC SPORT HD
- LaLiga TV Bar
- Movistar LaLiga HD
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