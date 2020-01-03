قطر تدعو لعدم التصعيد وضبط النفس في العراق

دعت دولة قطر، لعدم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وإلى أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، على خلفية الأحداث التي شهدها العراق مؤخراً.

وطالبت وزارة الخارجية القطرية جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عموما الدخول في حلقة العنف المفرغة، وحذرت من مغبة التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة.