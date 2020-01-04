عاجل| تأجيل الامتحانات في محافظة البحيرة بسبب الأمطار





وأشار "أمنه"، إلى أنه بالنسبة للمعاهد الأزهرية فسيتم تأجيل امتحانات غدا السبت للمرحلة الإعدادية إلى يوم الأربعاء الموافق 8 يناير، وبالنسبة للمرحلة الثانوية الأزهرية، فسيتم تأجيل امتحانات غدا السبت إلى يوم الأحد الموافق 12 يناير،مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المدارس والإدارات التعليمية ورؤساء المدن والقرى.



وأهاب محافظ البحيرة المواطنون بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، بالإضافة إلي إتباع الإرشادات حفاظا علي سلامتهم، ومنها:



تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

التواصل السريع مع الجهات المختصة وهي: الوحدة المحلية، أو فرع شركة المياه والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطواريء.

فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.

عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.



كما أكد على انتشار جميع وحدات التدخل السريع، منذ بداية موجة الأمطار بمدن ومراكز وقرى المحافظة، للعمل على رفع تراكمات المياة وكذا انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمدن، وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، على مدار الساعة لحل أي مشكلة تطرأ على الفور في شتى القطاعات، وتوجيه الوحدات الخاصة بالتدخل للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة لموجة الطقس السئ والأمطار الغزيرة.

قرر اللواء هشام أمنه، محافظ البحيرة، تأجيل امتحانات غدًا السبت، الموافق 4 يناير إلى يوم الخميس، الموافق 9 يناير، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار، حفاظا على سلامة الطلاب.وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تأجيل الامتحانات بكافة المراحل التعليمية، ليوم السبت فقط وإرجاءه إلى يوم الخميس، والالتزام بكافة الجداول المعتمدة من مديرية التربية والتعليم ابتداءً من بعد غد الأحد الموافق 5 يناير.