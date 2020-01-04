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تفاصيل معاينة النيابة لموقع واقعة التحرش الجماعي بـ"فتاة المنصورة"

السبت 04/يناير/2020 - 12:33 ص
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لحظة التحرش بفتاة المنصورة
لحظة التحرش بفتاة المنصورة
محمد كشك
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عاين فريق من النيابة العامة بقسم أول المنصورة، الجمعة، مكان واقعة التحرش الجماعي التي تعرضت لها فتاتين خلال سيرهما بشارع الجمهورية بمنطقة المشاية العلوية ليلة رأس السنة، والمعروفة إعلاميًا بـ"واقعة فتاة المنصورة".

وانتقل فريق النيابة برئاسة ميسرة مجدي، وكيل النائب العام، والمستشار إيهاب عطوة، رئيس النيابة، وإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، وقامت النيابة بمعاينة ومتابعة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات التجارية محل حدوث الواقعة.

واستمع فريق النيابة لأقوال شهود جدد بمحل عملهم، تزامنًا مع احتجاز 7 أشخاص مشتبه فى تورطهم في الواقعة.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُظهر واقعة تحرش جماعي بفتاتين في شارع الجمهورية، بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة "رأس السنة".

وكلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يضم ضباط قسم مكافحة جرائم الأداب العامة، ومباحث قسم أول المنصورة بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتحديد الجناة في واقعة التحرش وكذلك الكشف عن هوية الفتاة ضحية الواقعة.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية الضحيتين، وهما طالبتان بجامعة المنصورة ، إحداهن تدعى "ل. م. ع" ومحل إقامتها الكردى بمحافظة الدقهلية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 متهمين في الواقعة بينهم 4 طلاب "18 سنة" وطالبان "20 سنة" وماسح أحذية "20 سنة"، وجرى عرضهم على النيابة العامة التى استمعت لاقوال الفتاتين وتم احتجازهم على ذمة تحريات المباحث.

واستمرت حالة الكر والفر والتجمهر بمنطقة المشاية من الساعة 12 ونصف وحتى 2 ونصف صباحًا، وفقا لأقوال شهود العيان ممن ساهموا في إنقاذ الفتاة بطلة فيديو التحرش الجماعي في المنصورة. 
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