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هوك: "سليماني" كان يخطط لهجمات ضد المصالح الأمريكية

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:30 م
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براين هوك
براين هوك
الفجر
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قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات ضد المصالح الأمريكية. 

وأوضح "هوك"، خلال كلمته، مساء اليوم الجمعة، أن سليماني هو مهندس الشبكات الإرهابية على مدى عشرين عاما، منوها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بهذه الضربة في تحرك دفاعي.

وأشار إلى أن سليماني استعمل العراق منصة لقتل الأمريكيين،ولا يتوقع مسبقا أي تحرك عسكري، لكن سيتم التحرك إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتابع، قائلا: "رسالتنا لإيران هي أننا لا نتسامح مع أي عدوان".

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.  

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.  

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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