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واشنطن تعين الميليشيات العراقية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:32 م
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ترجمة - منة الشريف
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم تسمية ميليشيا عراقية مدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية، متهمة جماعة عصائب أهل الحق بأنها وكيل عنيف لطهران.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الوكالة عقب غارة جوية أمريكية في وقت مبكر من اليوم الجمعة في بغداد أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني الأقدم قاسم سليماني، حيث كان الهجوم تصعيدًا دراماتيكيًا للتوترات بين واشنطن وطهران، والتي وعدت إيران بالانتقام من أجلها.

كما صرحت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بأنها صنفت قيس الخزعلي، وزعيم أسيب أهل الحق، وشقيقه ليث الخزعلي، وهو قائد آخر في المجموعة، كإرهابيين عالميين تم تعيينهم خصيصًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في البيان، إن مجموعة الميليشيات وقادتها "يستخدمون العنف والإرهاب لتعزيز جهود النظام الإيراني لتقويض السيادة العراقية".

كما تجمد التعيينات أي أصول مرتبطة بالولايات المتحدة للمجموعة والقائدين، وتمنع عمومًا الأمريكيين من التعامل معهم وتجعل من أسبيل أهل الحق دعمًا أو موارد.

وقالت وزارة الخارجية، إن ميليشيا أسيب أهل الحق "تمول وتدرب على نطاق واسع" من قبل قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي كان يقودها سليماني، وأعلنت مسؤوليتها عن أكثر من 6000 هجوم ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف منذ ذلك الحين. إنشائها في عام 2006.

وتعزز التسميات العقوبات المفروضة على زعيمي الميليشيات الشهر الماضي، جمدت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية أيًا من أصولها الأمريكية وحظرت على الأمريكيين التعامل معهم، بشأن دورهم المزعوم في قتل المتظاهرين المناهضين للحكومة في العراق.
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الكلمات المفتاحية

منظمة إرهابية ايران الولايات المتحدة الميليشيات العراقية المدعومة من إيران

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