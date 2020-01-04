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استشاري بمنتجع الجلالة : يبعد عن القاهرة ساعة ونصف

السبت 04/يناير/2020 - 05:34 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
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قال المهندس أحمد مهران، الاستشاري المشرف على تنفيذ المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة، إن المنتج كان عبارة عن صحراء جرداء عام 2015 ولكن الأن أصبح هناك مدينة"، مشيرًا إلى أن المنتجع كبير للغاية، معلقًا: "كان حلم وتحقق على أرض الواقع".

وأضاف "مهران"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن منتجع الجلالة السياحي يبلغ 500 فدان ويبعد عن القاهرة 150 كيلومترا على مسافة ساعة ونصف فقط عن العاصمة، وهو ما يضاهي المنتجعات السياحية الموجودة في مدينة شرم الشيخ.

وأشار الاستشاري المشرف على تنفيذ المنتجع الساحلي للجلالة، إلى أن المنتجع يبعد عن القاهرة ساعة ونصف ويضاهي شرم الشيخ
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الكلمات المفتاحية

منتجع الجلالة

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