أخبار الزمالك اليوم: حقيقة هروب ساسي.. خطة مُحكمة لخطف نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 3 يناير العديد من الأنباء والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها رصد مهاجم جديد للتعاقد معه وحل جديد لاجم جديد للتعاقد معه وحل جديد لأزمة الفريق وحقيقة رحيل حارس مرمى الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





حل جديد من الزمالك لأزمة كهربا

عقد مسئولو نادي الزمالك محادثات جديدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم استبدال مقعد محمود عبد المنعم كهربا الذي وقع مؤخرا للأهلي بالميركاتو الشتوي.





الزمالك يرد على أنباء هروب فرجاني ساسي

تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط وحقيقة العروض الخارجية له في الفترة الماضية.





وأكد المصدر أن سفر اللاعب لا يمثل قلق لهم نهائيًا بسبب حصوله على مستحقاته في مواعيدها من الأساس وعدم وجود أي مشكلة قانونية.





وشدد المصدر على أن فرجاني حال رحيله عن الزمالك سيكون بإرادة النادي، في ظل وجود عرض سعودي رسمي له.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





مهاجم جديد على ردار الزمالك

تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحًا في الفترة الماضية للحصول على خدمات محمود بن حليب مهاجم فريق الرجاء المغربي لضمه في الفترة المقبلة.





وينتهي تعاقد بن حليب مع الرجاء المغربي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير الجاري.





خطة جديدة من الزمالك لخطف نجم الأهلي

لايزال يخطط نادي الزمالك لضم صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، للرد على ضم انتقال محمود كهربا لاعب الفريق السابق لغريمعه التقليدي خلال يناير الجاري.









وتواصل مصدر مسئول بالزمالك مع صالح جمعة، لاعب الأهلى، من أجل حسم موقفه بشأن اللعب لنادى الزمالك.





أخبار نادي الزمالك اليوم





أبو جبل يعلق على احتمالة رحيله عن الزمالك

تحدث أبو جبل عن المنافسة بين حراس الزمالك، لحماية عرين الفريق:" أنا وزملائي نتدرب جيدًا، ونؤدي بشكل جيد، وجميعنا على نفس المستوى، ونتنافس بشرف، وعندما يلعب أي منا، نكون داعمين وسندًا له، فنحن حراس دوليين، ونلنا شرف التواجد مع المنتخب، والحارس الذي لايستطيع تحمل الضغط، لن يكون متواجدًا في فريق كبير أبدًا".





ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.





موعد مباراة الزمالك القادمة