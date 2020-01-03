احتفالية شبابية في كنيسة العذراء غيط العنب بالعام الجديد

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، تفاصيل احتفالية شبابية شهدتها كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية، في أول اجتماع شباب بالرعية للعام الجديد ٢٠٢٠، وذلك تحت رعاية وحضور الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة.



تضمن الاجتماع تأمل صامت داخل الكنيسة، ثم سجود وترنيم أمام المغارة، كما استلم كل شاب وشابة هديته من أسفل شجرة الميلاد وعقب ذلك توجه الشباب إلى قاعة الاجتماعات للاشتراك في بعض الألعاب.