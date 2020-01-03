Advertisements
Advertisements
Advertisements

احتفالية شبابية في كنيسة العذراء غيط العنب بالعام الجديد

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:26 م
Advertisements
الاحتفالية
الاحتفالية
ماريان ناجى
Advertisements
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، تفاصيل احتفالية شبابية شهدتها كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية، في أول اجتماع شباب بالرعية للعام الجديد ٢٠٢٠، وذلك تحت رعاية وحضور الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة.

تضمن الاجتماع تأمل صامت داخل الكنيسة، ثم سجود وترنيم أمام المغارة، كما استلم كل شاب وشابة هديته من أسفل شجرة الميلاد وعقب ذلك توجه الشباب إلى قاعة الاجتماعات للاشتراك في بعض الألعاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كنيسة العذراء مريم شبابية الكنيسة الكاثوليكية الأب ميشيل شفيق ٢٠٢٠

أخبار تهمك

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

منذ ساعة و 18 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم: حقيقة هروب ساسي.. خطة مُحكمة لخطف نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري

منذ ساعة و نصف

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين الريال ومانشستر يونايتد وزيدان يحدد هدف الملكي وصفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

منذ أقل من ساعة

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يوم

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

"حفتر" يعلن المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا

منذ ساعة و نصف

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الأنبا إبراهيم اسحق يحتفل بالمناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بغيط العنب

"براعم وزهيرات".. افتتاح النشاط الفرنسيسكاني للكاثوليك بأسيوط

مطران سوهاج يزور كنيسة العذراء مريم للكاثوليك بالهمّاص

الأنبا توماس عدلي يحتفل بالسيامة الكهنوتية للعديد من آباء الإيبارشية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد ميلاد الأنبا توماس

الأحد.. بطريرك الكاثوليك يشهد احتفال ذكرى تأسيس كنيسة العذراء بغيط العنب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

10:25 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status