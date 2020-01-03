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مسؤول: واشنطن تضع قوات لها في لبنان لحماية السفارة

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:05 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفاد مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع قوات لها في إيطاليا في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان لحماية سفارتها في بيروت.


وأفادت مصادرإعلامية، ببدء تحركات للقوات الامريكية في لبنان، عقب قيامها باغتيال الجنرال سليماني والمهندس فجر اليوم، وتؤكّد توجّه 5 طائرات أمريكية من ناقلات الحمولة الكبيرة نحو الشرق الأوسط.

وأشارت المصادر إلى توجه 5 طائرات عسكرية أميركية من نوع "لوكهيد سي 130" نحو الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن الطائرات تستخدم عادةً في التسلل ونقل الشخصيات، وقد يكون هدفها سحب دبلوماسيين أو شخصيات أمريكية رفيعة المستوى.

وكشفت المصادر أن الطائرات الـ 5 قطعت الأجواء الإيطالية باتجاه المنطقة، 4 منها انطلقت من قاعدة أمريكية في إسبانيا والخامسة أتت من شمال أوروبا.

ووفق المصادر، فإن 3 طائرات من ناقلات الحمولات الكبيرة قطعت المحيط الأطلسي وتتجه أيضاً نحو الشرق الأوسط.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.  

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.  

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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