مسؤول: واشنطن تضع قوات لها في لبنان لحماية السفارة

أفاد مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع قوات لها في إيطاليا في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان لحماية سفارتها في بيروت.









وأفادت مصادرإعلامية، ببدء تحركات للقوات الامريكية في لبنان، عقب قيامها باغتيال الجنرال سليماني والمهندس فجر اليوم، وتؤكّد توجّه 5 طائرات أمريكية من ناقلات الحمولة الكبيرة نحو الشرق الأوسط.



وأشارت المصادر إلى توجه 5 طائرات عسكرية أميركية من نوع "لوكهيد سي 130" نحو الشرق الأوسط.



وأوضحت المصادر أن الطائرات تستخدم عادةً في التسلل ونقل الشخصيات، وقد يكون هدفها سحب دبلوماسيين أو شخصيات أمريكية رفيعة المستوى.



وكشفت المصادر أن الطائرات الـ 5 قطعت الأجواء الإيطالية باتجاه المنطقة، 4 منها انطلقت من قاعدة أمريكية في إسبانيا والخامسة أتت من شمال أوروبا.



ووفق المصادر، فإن 3 طائرات من ناقلات الحمولات الكبيرة قطعت المحيط الأطلسي وتتجه أيضاً نحو الشرق الأوسط.



