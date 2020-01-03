أبرزهم فاروق الفيشاوي وهيثم زكي.. فنانون ودعوا جمهورهم في 2019

شهد عام 2019 منذ بدايته رحيل عدد كبير من نجوم الفن، الذين استطاعوا أن يتركوا فرغًا في الوسط الفني برحيلهم، كما تركوا بقلوبنا جروحًا عميقة.



وفي السطر التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال هذا العام.



سعيد عبد الغني



رحل الفنان سعيد عبد الغني يوم 18 يناير عن عمر ناهز ال 81 عامًا، أثر إصابته بإلتهاب رئوي حاد أدى لحدوث مضاعفات أدخلتن غرفة العناية المركزة، وبقى على أجهزة التنفس الصناعي لعدة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات المعادي.



نادية فهمي



توفيت الفنانة نادية فهمي يوم 14 فبراير عن عمر ناهز 69 عامًا،وذلك بعد صراع طويل مع المرض.



إسماعيل محمود



توفي الفنان إسماعيل محمود يوم 7فبراير، عن عمر ناهز ال 69 عامًا، أثر تعرضه لأزمة صحية قبل ثمانية أشهر من وفاته، و تدهورت حالته الصحية قبل أيام من الوفاة، وتم تشييع جثمانه ودفنه بمحافظة الإسكندرية.



محمود الجندي



تُوفي الفنان محمود الجندي يوم 11 إبريل،وذلك عن عمر ناهز ال 71 عامًا، قبل وفاته أصيب بقصور بالقلب، ونقل إلى أحد مستشفيات منطقة أكتوبر وظل بها لمدة 10 أيام حتى فارق الحياة، ودفن في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير بالبحيرة.



محسنة توفيق



توفيت الفنانة محسنة توفيق يوم 6 مايو عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.



محمد أبو الوفا



تُوفي الفنان محمد أبو الوفا يوم 29 يونيو، عن عمر ناهز 63 عامًا، أثر مضاعفات لأمراض الرئة، التي عانى بها لفترة طويلة.





عزت أبو عوف



تُوفي الفنان القدير عزت أبو عوف في يوم 1 يوليو في أحدمستشفيات منطقة المهندسين ، عن عمر ناهز ال 71 عامًا، أثر معاناته من بعض المشاكل بالكبد والقلب.



فاروق الفيشاوي



رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا يوم 25 يوليو، عن عمر ناهز ال 67 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.



طلعت زكريا



رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا يوم 8 أكتوبر عن عمر ناهز ال 59 عامًا، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات أكتوبر، حيث توفي هناك، بعد معاناة في التنفس بسبب الشراهة في التدخين.



هيثم أحمد زكي



تُوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي يوم 7 نوفمبر، عن عمر ناهز 35 عامًا وذلك أثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وعثر على جثمانه في حمام منزله بمنطقة الشيخ زايد بعد أن أخبرت خطيبته الشرطة باختفاءه وعدم الرد على اتصالاتها لمدة يومين.



محمد خيري



تُوفي الفنان محمد خيري يوم 2 ديسمبر، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.



شعبان عبد الرحيم



رحل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عالمنا عن عمر ناهز ال61 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى توقف عضلة القلب.



المخرج سمير سيف



رحل المخرج الكبير سمير سيف عن عالمنا يوم 9 ديسمبر، عن عمر ناهز ال 72 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة .



محسن حلمي



تُوفي المخرج المسرحي محسن حلمي زوج الفنانة سلوى محمد علي يوم 11 ديسمبر،بعد صراع مع المرض.



ياسر زايد



تُوفي المخرج ياسر زايد يوم 16 ديسمبر في أحد المستشفيات الخاصة بالمعادي،عن عمر ناهز 46 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.



عصمت محمود



تُوفيت المذيعة عصمت محمود يوم 18 ديسمبر، عن عمر ناهز ال 82 عامًا،وكان آخر عمل لها مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الزعيم عادل إمام.



حسن عفيفي



رحل مصمم الاستعراضات والفنان حسن عفيفي يوم 15 ديسمبر عن عمر ناهز ال 77 عام بعد إصابته بوعكة صحية شديدة،وكان حسن أحد اعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وهو زوج الفنانة هناء الشوربجي.