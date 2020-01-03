إيفرتون يستهدف خطف نجم نابولي





استهدف نادي إيفرتون الإنجليزي خلال الساعات القليلة الماضية التعاقد مع أحد نجوم نادي نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





إيفرتون يرغب ضم إينسيني





وأكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نادي إيفرتون يرغب في ضم الإيطالي لورينزو إينسيني الجناح الأيسر لنادي نابولي خلال فترة انتقالات يناير الجارية.





وأشارت الصحيفة أن رغبة نادي إيفرتون في التعاقد مع إينسيني هذا الشتاء بناءا على طلب كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.





كما ذكرت الصحيفة أن أنشيلوتي وضع إينسيني على رأس أولويات نادي إيفرتون في الشتاء لأنه مقتنع بقدرات اللاعب بشكل كبير حيث تدرب معه من قبل خلال فترة تدريبه لنادي نابولي.





موقف نابولي من بيع إنسيني





وحسب ما ذكرت التقارير الصحفية فإن نادي نابولي ليس لديه نية نهائيا في بيع إنسيني هذا الشتاء نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.





مشاركات إينسيني مع نادي نابولي هذا الموسم





وقد شارك لورينزو إينسيني في 19 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.





ترتيب إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويتواجد نادي إيفرتون في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



