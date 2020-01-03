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بعد مقتل سليماني.. أمريكا تدرج تنظيما إيرانيا جديدا على قائمة الإرهاب

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
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أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم "عصائب أهل الحق" على قائمة المنظمات الإرهابية، مع قائدين للفصيل العراقي المسلح الذي وصفته بأنه وكيل لإيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ، في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ، "إن عصائب أهل الحق وقادتها وكلاء عنف للجمهورية الإيرانية".

وأضافت الخارجية الأمريكية " تحظى عصائب أهل الحق بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي استهدفته واشنطن أيضا بالعقوبات".

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري ، وأبو مهدي المهندس نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي العراقي.

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي ، فجر اليوم الجمعة ، بأوامر من الرئيس دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).

ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.
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الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني عصائب أهل الحق ايك بومبيو المنظمات الإرهابية السفارة الامريكية في العراق

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