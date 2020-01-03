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من الحرب إلى الدبلوماسية.. إيران تزن رداً على مقتل "سليماني"

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:19 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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وصلت التوترات بين إيران والولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها، منذ أن استولى الطلاب الإيرانيون على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

وهدد الحكام الدينيون والعسكريون في إيران بالانتقام من غارة جوية أمريكية في مطار بغداد اليوم الجمعة، أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد قوة الحرس الثوري الإيراني، ومهندس نفوذها العسكري المتزايد في الشرق الأوسط.

قوة عسكرية
تحدث الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة خلال عدة أزمات، لكن لم يبد أي منهما اهتمامًا بالحرب الشاملة، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال المواجهة العسكرية، مع مواجه خامنئي معضلة.

وإذا دعا إلى ضبط النفس، فقد يبدو ضعيفًا في الداخل وبين الوكلاء الذين وسعوا نطاق إيران، لهذا السبب، قد تختار إيران اختيار الانتقام على نطاق أصغر.

وقال زميل بارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي كريم صادجبور، على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، إن خامنئي يجب أن يعاير رد الفعل بعناية؛ حيث إن لاستجابة الضعيفة تخاطر بفقدان الوجه، والاستجابة المفرطة تخاطر بفقدان رأسه، خامنئي هو خصم ترامب الدولي الأكثر أهمية في عام 2020.

ووفقًا لتقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية في ديسمبر، تعتمد القوة العسكرية الإيرانية على ثلاث قدرات أساسية، برنامج الصواريخ البالستية، والقوات البحرية التي يمكن أن تهدد الملاحة في الخليج الغني بالنفط ووكلاء الميليشيات التابعة لها في بلدان مثل سوريا، العراق ولبنان.

كما قالت إيران، إنها تمتلك صواريخ موجهة بدقة وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار قادرة على ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج والوصول إلى إسرائيل عدوة طهران الحليف للولايات المتحدة، يمكن لصواريخ شهاب الباليستية محلية الصنع في إيران والتي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر أن تحمل العديد من الرؤوس الحربية.

ورداً على مقتل سليماني، يمكن لطهران أو وكلائها مهاجمة ناقلات النفط في الخليج والبحر الأحمر، وهو طريق شحن عالمي رئيسي للنفط والتجارة الأخرى، يربط المحيط الهندي مع البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

منع مضيق هرمز
قد تؤدي المواجهة العسكرية أو التوترات المتزايدة إلى وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز؛ حيث يتم شحن خمس إنتاج العالم من النفط.

ومثل هذا الانقطاع، حتى لفترة قصيرة من الزمن، يمكن أن يؤثر على الولايات المتحدة والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن لإيران إغلاق الممر المائي قانونًا من جانب واحد لأن جزءًا منه في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، ومع ذلك، تمر السفن عبر المياه الإيرانية، التي تقع تحت مسؤولية البحرية الإيرانية للحرس الثوري.

كما يمكن لطهران استخدام صواريخها وطائراتها وطائراتها وقواربها السريعة ومنصات إطلاق الصواريخ في منطقة الخليج لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك مواجهات دورية بين الحرس والجيش الأمريكي في الخليج، وقال مسؤولون أمريكيون إن إغلاق المضيق سيعبر "خطًا أحمر"، وأن أمريكا ستتخذ إجراءات لإعادة فتحه.

تكتيكات إيران غير المتماثلة ووكلائها
قتل سليماني قد يؤدي إلى تعريض القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط للخطر؛ حيث تعتمد إيران بشكل أساسي على التكتيكات غير المتماثلة ووكلائها الإقليميين؛ لمواجهة الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورًا.

ولقد نقلت إيران طائراتها بدون طيار وخبرتها الفنية إلى الحلفاء؛ حيث استخدم الحوثيون اليمنيون صواريخ وطائرات إيرانية الصنع لقصف مطارات في المملكة العربية السعودية، العدو الإقليمي الرئيسي لإيران.

كما اتهمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إيران بتنفيذ هجمات ضد ناقلات النفط بالقرب من المضيق العام الماضي، واتهمت طهران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت النفط في المملكة في سبتمبر، ونفت طهران هذه المزاعم.

واستخدمت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق قذائف الهاون والصواريخ لمهاجمة القواعد، التي توجد فيها القوات الأمريكية.

وفي يونيو، اقتربت إيران من الحرب مع الولايات المتحدة بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية بدون طيار بصاروخ "أرض - جو"، وهي خطوة أشعلت ضربات انتقامية من جانب واشنطن.

التوقيت
من غير المرجح أن تسرع إيران إلى العمل، وفقًا لما قاله علي الفونه، زميل أقدم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن.

وقال: إنه لا خيار أمام إيران سوى الرد على اغتيال اللواء سليماني والانتقام منه، لكن الجمهورية الإسلامية صبورة وتوقيت وطبيعة هذا الإضراب لم يعرفنا بعد.

الوصول إلى إيران منذ فترة طويلة
لقد أثبتت إيران وحلفاؤها أنها بعيدة المدى، وفي عام 1994، قاد أحد أعضاء حزب الله المدعوم من إيران شاحنة محملة بالمتفجرات إلى مبنى جمعية المساعدة اليهودية الأرجنتينية، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا، وتلقي الأرجنتين باللوم على إيران وحزب الله في الهجوم، كلاهما ينكر أي مسؤولية.

كما تلقي الأرجنتين باللوم على حزب الله في الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا.

وقال مسؤولون أمريكيون وأرجنتينيون، إن حزب الله يعمل في ما يعرف بمنطقة الحدود الثلاثية في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي؛ حيث يمول الاقتصاد غير المشروع عملياته.

الدبلوماسية وليس المواجهة
في الماضي، أبقى القادة الإيرانيون الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية لتحقيق أهدافها، وخاصة عندما يتعرض اقتصادها لضغوط شديدة بسبب العقوبات الأمريكية المصممة لإضعاف القيادة.

وقال دبلوماسي إقليمي رفيع المستوى، لقد عملت إيران وأمريكا معًا في الماضي، في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، لديهم مصالح مشتركة وأعداء مشتركين، المواجهة العسكرية ستكون مكلفة للجانبين، إن الدبلوماسية يمكن أن تحل العديد من المشكلات وهي خيار.

كما استبعدت إيران أي محادثات مع الولايات المتحدة ما لم تعد إلى اتفاق نووي عام 2015، وترفع جميع العقوبات التي فرضتها على طهران بعد الخروج من الاتفاق في عام 2018.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد الإشارة إلى أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية.

"بينما يتوقع الكثيرون الحرب العالمية الثانية، فإن السنوات الأربعين الأخيرة من تاريخ إيران تعكس أن أهم شيء بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو بقائها".

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