ممثلي ميلان في برشلونة لحسم ضم توديبو





أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن مسئولي نادي ميلان الإيطالي متواجدون حالياً في برشلونة، لإنهاء مسألة ضم المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وذكرت شبكة سكاي سبورت، عبر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي ماريزو، أن ممثلي الروسونيري سيجتمعون في كتالونيا، للتفاوض حول ضم توديبو.





وأضافت الصحيفة أن المدير الرياضي لميلان ريكي ماسارا، يتفاوض حالياً على ضم توديبو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدراج بند أحقية الشراء بنهاية الموسم الجاري.





كما ذكر ألفريدو بوديلا الصحفي بشبكة سبورت إيطاليا، أن الإتفاق تم بالفعل بين الطرفين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن إتمام الصفقة.





يذكر أن توديبو إنضم لبرشلونة في يناير الماضي من عام 2019 قادماً من تولوز الفرنسي مقابل مليون يورو.





وعانى صاحب الـ 20 عاماً من قلة المشاركات مع برشلونة هذا الموسم، حيث خاض مبارتين فقط في الدوري الإسباني، ومباراة وحيدة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



