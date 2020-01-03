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تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV 2020| تعرف على تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات| طريقة استقبال الإشارة

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:45 م
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تردد قناة الزمالك الجديدة
تردد قناة الزمالك الجديدة
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نقدم لكم أحدث تردد قناة الزمالك الجديدة zamalek TV 2020 تعد قناة الزمالك من أهم القنوات الرياضية على الساحة التلفزيونية،وهي من القنوات الحديثة الإطلاق وتهتم بأمور نادي الزمالك خاصة، وتقوم بعرض لجميع مباريات نادي القلعة البيضاء مباشرًا وحصريًا ،وتتميز القناة بانها من القنوات الرياضية المتميزة والتي تبث بأفضل التقنيات الحديثة التليفزيوني.

تردد قناة الزمالك الجديدة  2020
تنطلق قناة الزمالك عبر القمر الصناعي النايل سات لتصل لكل بيت مصري محب للنادي ومشجع له ومحب وعاشق لكرة القدم المصرية، وتم إطلاق قناة الزمالك بالتعاون مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو من طرح هذه الفكرة لكي يكون للنادي قناة خاصة تليق بتاريخه العريق وانجازاته الكروية والغير كروية الرائعة والمتميزة.

تم بالفعل إظلاف القناة وبالرغم من توقفها لبعض الوقت بسبب بعض المشاكل المادية والتقنية ،ولكنها استطاعت التغلب على كل هذه العقبات ،وعاودت انطلاقها من جديد تزامنا مع انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز،وتم من خلالها نقل لكل مباريات الفريق وقدمت القناة أيضا متابعات حية لإنجازات النادي في الرياضات الأخري.

برامج قناة الزمالك بترددها الجديد zamalek TV 
ستقوم قناة الزمالك بعرض عدد من البرامج الجديدة ،والتي ستضم ألمع نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم مدير نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور،والذي سيكون ضيف أولي الحلقات من البرنامج الحواري الجديد،ومن المقرر ان يتم انطلاق عرض المباريات  في مساء يوم الحادي عشر من الشهر الجاري.

احدث ترددات قناة الزمالك الجديد على نايل سات
تردد القناة على النايل سات  “11449” بمعدل ترميز  ” 27500 H.



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