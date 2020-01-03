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ترامب: قتل "سليماني" لوقف الحرب وليس بدءها

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:35 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عملية قتل قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني لوقف الحرب ولم تتحرك لبدئها، وتم قتله بتوجيهات شخصية من ترامب.


وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن "سليماني" كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين.

وأكد الرئيس الأمريكي أن سليماني قاد قمع المحتجين في إيران في الآونة الأخيرة، وكان مسؤولاً عن قتل وتعذيب المتظاهرين الإيرانيين.

وأضاف ترامب أن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، كانت بتوجيهات من سليماني، وأن النظام الإيراني يستخدم وكلاءه لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.  

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.  

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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