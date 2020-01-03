باحث: تونس لن تقبل بعبور القوات التركية إلى ليبيا



وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن أردوغان أراد فرض سياسة الأمر الواقع على تونس ولكن الشعب التونسي رفض التورط في هذا الفعل، منوها بأن أردوغان يريد أن ينهب الثروات الليبية.



وأضاف أنه بسقوط حكومة السراج ستسقط الاتفاقيات مع تركيا ولهذا يساند أردوغان حكومة الوفاق الليبية بالميليشيات لمنع سقوطها على يد الجيش الوطني الليبي.



وأضاف أنه بسقوط حكومة السراج ستسقط الاتفاقيات مع تركيا ولهذا يساند أردوغان حكومة الوفاق الليبية بالميليشيات لمنع سقوطها على يد الجيش الوطني الليبي.

قال أسامة عبدالعزيز، المتخصص في الشأن التركي، إن تونس لن تقبل بأن تكون معبرا للقوات التركية إلى ليبيا، منوها بأن أردوغان لن يستطيع نقل قواته على الرغم من الحصول على موافقة البرلمان التركي، حيث أن أقصى ما يمكن أن يفعله هو تجنيد المرتزقة.