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خالد الجندي: "الإخوان قطيع ماشي وراء سيده الأغا العثماني" (فيديو)
الجمعة 03/يناير/2020 - 10:36 م
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داليا الحسين
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وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة لاذعة لجماعة الإخوان المسلمين بعد انتقادهم لتطوير الجيش المصري قائلًا: "عرفتوا ليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بيجيب المسيترال ويعمل تدريبات عسكرية ليل ونهار.. الإخوانجية دايما بشككونا وهما حطين رجل على رجل ويقولوا كان أولى!!".
وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "قيم الحياة"، والمذاع عبر الراديو 9090، اليوم الجمعة أن السيسي يحمي الدولة من التوغل التركي في المنطقة، معلقا: "الإخوان عبارة عن قطيع ماشي ورا مرشد لازم يضربه.. هما عبارة عن تابع ماشين ورا سيدهم الأغا العثماني".
وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "هناك دولة لا تجد من يحميها، يا حسرة على العباد، حزين على الدول العربية، وللأسف تهديد مسلمين لمسلمين يا ليته إسرائيلي أو أمريكي أو روسي"، معقبًا: "إحنا لو مفقناش هنروح بلاش".
وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "قيم الحياة"، والمذاع عبر الراديو 9090، اليوم الجمعة أن السيسي يحمي الدولة من التوغل التركي في المنطقة، معلقا: "الإخوان عبارة عن قطيع ماشي ورا مرشد لازم يضربه.. هما عبارة عن تابع ماشين ورا سيدهم الأغا العثماني".
وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "هناك دولة لا تجد من يحميها، يا حسرة على العباد، حزين على الدول العربية، وللأسف تهديد مسلمين لمسلمين يا ليته إسرائيلي أو أمريكي أو روسي"، معقبًا: "إحنا لو مفقناش هنروح بلاش".
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