أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 3 يناير 2020، العديد من الاخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 3 يناير 2020:





أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة





1- وصول البطاقة الدولية لكهربا:





أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثا لصفوف الأهلي، وصلت عبر السيستم الخاص بقيد اللاعبين، وذلك بعدما أرسلها ناديه السابق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.





وتابع المصدر، أنه أصبح من حق الأهلي قيد اللاعب في قائمته المحلية، تمهيداً لمشاركته مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن إدارة النادي الأهلي تلقت تأكيدات من اتحاد الكرة بعدم وجود أزمة في قيد اللاعب بعد الاستعلام الذي حدث على «سيستم» قيد اللاعبين، وأنه سيقيد دون مشكلة فور وصول البطاقة الدولية المؤقتة، ووقتها يحق له المشاركة بشكل طبيعى مع الفريق.





2- موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر:





استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على قرار مبدئي فيما يخص محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد من أفيس البرتغالي.





يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق القادم من أفيس البرتغالي لمعسكر الفريق غداً السبت قبل مباراة نادي إف سي مصر.





ويأمل السويسري فايلر في قيد محمود كهربا في سجلات اتحاد الكرة غداً السبت على أقصى تقدير تمهيداً للاعتماد عليه في المباريات الرسمية بداية من لقاء نادي مصر في الدوري الممتاز بعد تجهيزه فنيا في الفترة الماضية.





ويدرس مدرب القلعة الحمراء ضم محمود كهربا لقائمة فريق الأهلي لمباراة نادي مصر في حال إتمام إجراءات قيده بشكل رسمي غداً السبت





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر يوم بعد غدً الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





نشرة أخبار النادي الأهلي





3- خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم:





شهدت الساعات الماضية خلاف شديد بين مسؤولي النادي الأهلي ووكيل النيجيري إيليكي مهاجم لوزيرين السويسري في ظل المفاوضات القائمة بين الطرفين تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.





ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع إيليكي في يناير الجاري وتدعيم خط الهجوم بعدما رفض كافة الأسماء المطروحة من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.





وعلم "الفجر الرياضي" أن وكيل النيجيري إيليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري اشترط في مفاوضاته مع أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يقود المفاوضات مع أمير الحصول على مليوني دولار راتب سنوي في حال انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل نهائي في الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.





في المقابل ، وضع مسؤولو النادي الأهلي ولجنة التخطيط مبلغ 900 ألف دولار حد أقصي راتب سنوي للمهاجم المنتظر بالفريق الأحمر النيجيري إيليكي في حال إتمام الصفقة وتحمل بعض المحبين للأهلي قيمة الصفقة التي تصل إلى 3 مليون يورو.





4- فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر:





تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية قبل مواجهة إف سي مصر بالجولة القادمة ببطولة الدوري.





واكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على أن حسين الشحات لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر لعدم تفاقم إصابة اللاعب الذى يعانى من إجهاد فى العضلة الضامة.





ويفضل الجهاز الفني إبعاد اللاعب عن المشاركة لحين التعافي بشكل كامل من إصابته لتجهيزه للمباريات القادمة للفريق.





ويسعى الجهاز الفنى للنادى الأهلى لتجهيز حسين الشحات، لخوض مواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير المقبل فى زيمبابوى، ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم





5- حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار بسبب "هندريك":





كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حقيقة ما تردد حول توقيع أي عقوبات جديدة على النادي، بسبب البرازيلي هندريك هيلكمه لاعب الفريق الأسبق.





وأشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبة جديدة على النادي الأهلي في قضيته مع اللاعب وتقدر بمبلغ مليون دولار، بعد فسخ التعاقد.





ونفى مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد بشأن هذا الموضوع أو هناك أي عقوبات جديدة على النادي في تلك القضية.





وأضاف المصدر خلال تصريحاته: "العقوبة الموقعة على النادي، هي من شهر سبتمبر الماضي، والنادي طالب بحيثيات الحكم من أجل متابعة القضية وهو لم يحدث حتى الآن".





واختتم المصدر، "الأهلي يتواصل مع المحامي مونتيري، من أجل متابعة تلك القضية والحصول على حيثيات الحكم ومتابعة الاستئناف على العقوبة".



