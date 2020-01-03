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فايلر يكشف موقفه من مستوى شباب الأهلي

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:29 م
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعجابه بعدد كبير من لاعبي فريق الشباب بالنادي مواليد ١٩٩٩، حسبما أوضح مصدر داخل النادي.

وأشار المصدر بأن المدرب السويسري لفت إعجابه بمستوى عدد من لاعبي فريق الشباب بالنادي، بعدما تابع لقاءات لهم مع الفريق، بجانب ظهورهم بشكل جيد للغاية خلال تواجدهم في تدريبات الفريق الأول".

وأضاف المصدر بأن فايلر دون ملاحظتين سلبيتين على لاعبي الشباب وتتمثل في تذبذب المستوى من مباراة إلى أخرى وعدم ظهورهم بمستوى ثابت، بالإضافة لضعف اللياقة البدنية لهم، حيث يأمل المدرب السويسري في تدراك ذلك في الفترة المقبلة".

وكان فايلر قد كلف مساعديه بمتابعة مباريات فريق الشباب بالنادي الأحمر، من أجل انتقاء العناصر التي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها مع الفريق الأول.

ويتواجد في تدريبات الفريق الأول محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادي بناءًا على طلب رينيه فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر مساء بعد غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٢٧ نقطة جمعهم من الفوز في ٩ مباريات متتالية.

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