عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله





أكدت مصادر، إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله أمس الخميس، في قضية رشوة، وجارِ التحقيق معه.. وسنوافيكم بالتفاصيل.





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أحد منقذي "فتاة المنصورة" من التحرش يروي لـ"الفجر" التفاصيل الكاملة للواقعة (فيديو)

قال أحد الشباب من منقذي فتاة التحرش الجماعي في المنصورة، ويدعى سلامة أحمد سلامة هيكل، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، إن مشهد التحرش الجماعي ظهر فجأة واحتشد الشباب في مشهد مسيء للفتك بالفتاتين والتعدي عليهما بالتحرش اللفظي ومحاولات لملامسة جسدهما واصفا إياهم بـ "الزومبي الذي يبحث عن فريسته لأكثر من ساعتين".. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا







