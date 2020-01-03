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عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:25 م
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مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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أكدت مصادر، إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله أمس الخميس، في قضية رشوة، وجارِ التحقيق معه.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

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