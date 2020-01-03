Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص - شبان قنا يتعاقد مع 3 لاعبين استعدادا للدور الثاني من الممتاز "ب"

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:25 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
عاطف الشعيني
Advertisements
بدأ الجهاز الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، صفقاته الشتوية، للفريق بحسم صفقة ثلاثية، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية،، قبيل انطلاق منافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

نجح كمال الزين المدير الفني للشبان، في ضم محمد مجدي الظهير الأيسر لفريق سمنود، في صفقة انتقال حر للاعب لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق.

كما نجح في إبرام صفقة من العيار الثقيل، بضم شهاب شفيق مهاجم الجزيرة المطروح، الذي يلعب في مركز رأس الحربة.

وجاءت الصفقة الثالثة، عودة اللاعب أحمد سمير لاعب وسط مهاجم الذي شارك مع عديد من الأندية منها الألومنيوم، وقنا وديروط.

وعلم "الفجر الرياضى" أن هناك لاعب من ساحل العاج مواليد 97، خاض تدريب اليوم تمهيدا لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن فريق الشبان المسلمين بقنا، أنهى منافسات الدور الاول، بالمركز الرابع بجدول المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شبان قنا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

منذ 40 دقيقة

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ أقل من ساعة

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ حوالي 3 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مفاجئة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ حوالي 5 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 10 ساعة

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ أقل من ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ حوالي 5 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

06:51 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status