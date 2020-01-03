خاص.. الفجر الفني يكشف حقيقة منع أغاني محمد الشرنوبي في "بنات ثانوي"

انتشرت خلال الفترة الماضية أخبارًا تفيد منع عرض أغاني الفنان محمد الشرنوبي من فيلم "بنات ثانوي" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بسبب المشاكل بينه وبين المنتجة سارة الطباخ.



وأكدت مصادر قريبة من الفنان محمد الشرنوبي في تصريحات خاصة لـ" الفجر الفني" أن كل هذه الأخبار لا أساس لها وعارية تمامًا من الصحة.



وأضافت مصادرنا أن الفيلم سيتم عرضه في موعده وسيتضمن أغنية واحدة سيقدمها الشرنوبي خلال أحداث الفيلم.



جدير بالذكر أن "بنات ثانوي" من بطولة كل من محمد الشرنوبي، وجميلة عوض، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، وهدي المفتي، ومايان السيد، ومحمد مهران، وتامر هاشم.



وتدور أحداث الفيلم حول حكايات فتيات في سن المراهقة بالمرحلة الثانوية، وما يمرون به من أزمات ومشكلات نفسية وعاطفية في هذا السن.



"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

