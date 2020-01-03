خالد الجندي: السيسي يسابق الزمن لحماية مصر من الذئاب (فيديو)



وأعرب "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "قيم الحياة"، والمذاع عبر الراديو 9090، اليوم الجمعة، عن استيائه من مهاجمي تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسابق الزمن من أجل حماية مصر من الذئاب والثعالب – في إشارة إلى الإرهاب ودول الشر-.



وتابع: "الرئيس السيسي شاهد دول تضيع وشعوب تموت وجيوش تتفكك وبلاد تنهش بلا رحمة ولكن الله- سبحانه وتعالى- وهب لنا بطلا وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مضيفًا: "ربنا يطول في عمر الرئيس ويكرمه رغم أنف الأوغاد والخونة والمرتزقة وجماعة كان الأولى، ربنا ينتقم منهم في يوم الجمعة.. واي واحد يقول كان الأولى اصفقه على وجه".





انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، محاولة البعض التعديل في سياسات الدولة دون دراية بالأمور قائلًا: "كل واحد يفتي ويقول كان أولى نعمل كذا.. ويفتي في المشروعات القومية والعلاقات الدولية والعلاقات الاجتماعية وتسليح الدولة.. إحنا فتاين أوي".