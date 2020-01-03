Advertisements
Advertisements
Advertisements

تداول فيديو لتحرش جماعي بالشرقية.. والأمن يؤكد: لم نتلق بلاغا

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:14 م
Advertisements
جانب من فيديو التحرش بفتاة
جانب من فيديو التحرش بفتاة
الفجر
Advertisements
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعي فيديو يظهر بهما اعتداء لفظي وجسدي على فتيات، زاعمين أنها وقعت بمدينة الزقايق خلال احتفالات رأس السنة، وذلك بعد أيام على واقعة التحرش بالشابة المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة المنصورة".

وظهر بمقطع فيديو لا يتجاوز 15 ثانية، تجمهر مجموعة من الشباب حول فتاة ترتدي بنطلون جينز و"بلوفر" أسود، خلال سيرها بشارع بصحبة شاب، محاولين لمسها والاقتراب منها.

أما مقطع الفيديو الثاني، والذي لا يتجاوز 10 ثوان، أظهر ملاحقة مجموعة من الشباب بفتاتين ترتديان ملابس شتوية للتحرش بهن.

فيما أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أن المديرية لم يصلها أي بلاغات أو إخطارات بشأن الواقعة، نافيًا حدوثها في الشرقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيديو التحرش بفتاة في الشرقية فتاة المنصورة راس السنه تحرش الشرقية التحرش الجماعي احتفالات راس السنه

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ ساعة الا ربع

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ يوم

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ حوالي 5 ساعات

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ ساعتين

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 22 ساعة

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ حوالي 5 ساعات

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ حوالي 5 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محام يهاجم فتاة التجمع التي تعرضت للتحرش: "عملت جريمة"

ملابس شتوية أنيقة لا تنتهي موضتها عليكِ اقتنائها

شذى حسون تشارك في تحدي "غطاء الزجاجة" (فيديو)

ضغوط ومحضر وفيديو.. التفاصيل الكاملة لواقعة تعدي 6 شباب على معاق بالشرقية

نهشها 100 ذئب.. القصة الكاملة لحادث التحرش الجماعي بفتاة المنصورة

احمي نفسك من التحرش.. نصائح هامة لتجنب مصير فتاة المنصورة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

06:51 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status