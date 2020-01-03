تداول فيديو لتحرش جماعي بالشرقية.. والأمن يؤكد: لم نتلق بلاغا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعي فيديو يظهر بهما اعتداء لفظي وجسدي على فتيات، زاعمين أنها وقعت بمدينة الزقايق خلال احتفالات رأس السنة، وذلك بعد أيام على واقعة التحرش بالشابة المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة المنصورة".





وظهر بمقطع فيديو لا يتجاوز 15 ثانية، تجمهر مجموعة من الشباب حول فتاة ترتدي بنطلون جينز و"بلوفر" أسود، خلال سيرها بشارع بصحبة شاب، محاولين لمسها والاقتراب منها.





أما مقطع الفيديو الثاني، والذي لا يتجاوز 10 ثوان، أظهر ملاحقة مجموعة من الشباب بفتاتين ترتديان ملابس شتوية للتحرش بهن.





فيما أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أن المديرية لم يصلها أي بلاغات أو إخطارات بشأن الواقعة، نافيًا حدوثها في الشرقية.



