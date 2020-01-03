مجلس الوزراء يحدد القائمة الأولية للسلع في مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا طارئًا لمتابعة الخطوات المطلوبة لتفعيل مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتم خلال الاجتماع تحديد القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة في المبادرة.

وهناك مقترح لتجهيز موقع إلكتروني خاص بمبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي ، بجانب إعداد خطة مدروسة لتنظيم معرض مركزي في القاهرة ومعارض أخرى بالمحافظات لتسويق السلع والمنتجات التي تشارك بالمبادرة.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيضًا حضر مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وحضر اجتماع مجلس الوزراء كلًا من، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيضًا حضر مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

و شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي في فترة قليلة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يحرص على متابعتها بصفة دورية.





وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تلك المبادرة الرئاسية تستهدف دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني، بالإضافة إلى تحريك السوق والمبيعات وأيضًا دعم الاقتصاد المصري وتنميته خلال الفترة القادمة.





وتابع مدبولي، تطورات أهم محاور مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي، حيث أشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إلى أن المبادرة ترتكز على عدة محاور تشمل التالي:





تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي سوف تشارك في المبادرة، بجانب التمويل، والتسويق، والحوكمة، وقال أبو عيش: " إنه تم التوصل إلى محتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة في المبادرة، بالتنسيق بين وزارة المالية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية".





وأوضح أبو عيش، أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز عملية الإخراج الفني لقائمة السلع، وقال إن الجهات المختصة بإعداد تلك القائمة سوف تعمل على استمرار متابعة التغيرات التي تطرأ فيها بالسلع ونقاط التوزيع طوال فترة تنفيذ المبادرة.





وأضاف أبو عيش فيما يتعلق بعملية التسويق، إن هناك مقترحًا بتجهيز موقع إلكتروني خاص بالمبادرة، وإعداد خطة لتنظيم معرض مركزي بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة في المبادرة، وسيكون ذلك بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين.





وتابع أبو عيش، بأن ذلك يستلزم تجهيز وتفعيل آليات تكنولوجية مميكنة لتفعيل بيع سلع المبادرة في نقاط التوزيع، وذلك ما يتم العمل عليه، بجانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكتروني، ويجري العمل للانتهاء منه.





أوضح نائب وزير المالية فيما يتعلق بإجراءات الحوكمة بالمبادرة، أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات خاصة بالمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، بالإضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفني لها.



