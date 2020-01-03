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كأس خادم الحرمين| الهلال يقصي الفيصلي ويتأهل إلى ربع النهائي

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:19 م
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الهلال والفيصلي
الهلال والفيصلي
أميرة فطيم
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خطف الهلال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه الفيصلي بخمسة أهداف مقابل ستة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك سلمان، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وافتتح محمد البريك أهداف اللقاء لصالح الهلال، بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله البيروفي آندري كاريليو، ليضعها في مرمى الفيصلي عند الدقيقة 19.

وأدرك رولي بونيفاسيا هدف التعادل للفيصلي من ركلة جزاء، ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 28.

وسجل صالح الشهري الهدف الثاني لصالح الهلال، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيصلي عند الدقيقة 64.

فيما نجح محمد قاسم في إحراز هدف التعادل للفيصلي عند الدقيقة 73، لينتهي الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لمثله.

ليحسم الهلال نتيجة المباراة بالفوز على الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وبعذا الفوز؛ ضرب الهلال موعدا مع نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.
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