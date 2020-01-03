عاجل.. اتصالات دولية متواصلة لوزير الخارجية حول الوضع في ليبيا

أجرى اليوم وزير الخارجية سامح شكري، اتصالات مع كلٍ من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.





وذلك في إطار التواصل المكثف لوزير الخارجية سامح شكري مع نظرائه والمسؤولين الدوليين حول الوضع في ليبيا.





وقد تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قِبَل تركيا وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخُل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي، فضلاً عن أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصُل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات.



