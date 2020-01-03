مصري يتوصل لطريقة لإنتاج الوقود من ورق الألومنيوم (فيديو)

قال الدكتور أحمد إبراهيم عثمان، باحث مصري بإنجلترا توصل إلى طريقة لإنتاج الوقود الحيوي من ورق الألومنيوم والكهرباء، إن البحث يعتمد على جذب الألمونيوم، لافتًا إلى أن هناك دول معينة تنتج الألمونيوم على مستوى العالم مثل إفريقيا، والهند، وإستراليا.



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أنه أثناء استخراج الألمونيوم يحدث العديد من الأضرار البيئية بسبب الإشعاعات، حتى يصل الألمونيوم إلى ورقة ألمونيوم.



وأشار الباحث المصري، إلى أنه يحول ورق الألمونيوم المستخدم إلى وقود حيوي، متابعًا: "ولكن المشكلة أنه عمل حساس وغالي جدًا".



