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مفاجآت في قائمة برشلونة أمام إسبانيول
الجمعة 03/يناير/2020 - 09:17 م
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كشف نادي إرنستو
فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة إسبانيول
يوم غد السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري.
وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي:
نيتو، أيناكي بينيا
خط الدفاع:
سيميدو، جوردي البا، بيكيه، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليت
خط الوسط: سيرجي
روبيرتو، راكيتيتش، فيدال، دي يونج، بوسكيتس
خط الهجوم: سواريز،
ميسي، بيريز، جريزمان، فاتي
ويغيب عن القائمة الثنائي موسي واغي وتوديبو بقرار فني من المدرب فيما عاد أنسو فاتي مهاجم البرسا بعد حصوله على التصريح الطبي
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