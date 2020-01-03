مفاجآت في قائمة برشلونة أمام إسبانيول

كشف نادي إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة إسبانيول يوم غد السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري.





وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:





حراسة المرمي: نيتو، أيناكي بينيا





خط الدفاع: سيميدو، جوردي البا، بيكيه، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليت





خط الوسط: سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، فيدال، دي يونج، بوسكيتس





خط الهجوم: سواريز، ميسي، بيريز، جريزمان، فاتي





ويغيب عن القائمة الثنائي موسي واغي وتوديبو بقرار فني من المدرب فيما عاد أنسو فاتي مهاجم البرسا بعد حصوله على التصريح الطبي