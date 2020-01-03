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مفاجآت في قائمة برشلونة أمام إسبانيول

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:17 م
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بوابة الفجر
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كشف نادي إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة إسبانيول يوم غد السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري.


وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:


حراسة المرمي: نيتو، أيناكي بينيا


خط الدفاع: سيميدو، جوردي البا، بيكيه، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليت


خط الوسط: سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، فيدال، دي يونج، بوسكيتس


خط الهجوم: سواريز، ميسي، بيريز، جريزمان، فاتي


ويغيب عن القائمة الثنائي موسي واغي وتوديبو بقرار فني من المدرب فيما عاد أنسو فاتي مهاجم البرسا بعد حصوله على التصريح الطبي

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