إصابة 5 في مشاجرة عائلتين بسبب لهو الأطفال ببني سويف (صور)

تمكنت قوات الشرطة بمركز ببا، جنوب بني سويف، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، إثر مشاجرة بين طرفين من عائلتي "الرمضانية" و"السعداوية" بقرية سدس الامراء، بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، نتج عنها إصابة 5 من طرفي المشاجرة.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا بمشاجرة ومصابين بقرية سدس الامراء، بدائرة المركز.



وأنتقل مأمور المركز على رأس قوة أمنية للقرية، وتمكنت من الفصل بين طرفي المشاجرة، وتبين وقوعها بين، كل من، طرف أول: محمد محفوظ عبدالحميد، وأسامة سعيد سيد، وطرف ثاني: علي عبدالتواب علي، وأبنيه "علي علي عبدالتواب" و"محمد على عبدالتواب" جميعهم مصابون بكدمات وجروح طفيفة، يقيمون بذات القرية، وتم ضبطهم جميعًا.



وتبين من التحريات الأولية وأقول شهود العيان، وطرفي المشاجرة، أن المشاجرة بدأت بينهما بمشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة الناتجة عن لهو الأطفال، تطورت المشادة لإشتباك بالآيدي، تعدى كلًا منها على الأخر، محدثين ما بهم من إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

