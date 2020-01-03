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صفقة تبادلية مفاجئة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:08 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد يفكر جدياً في بيع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا لأحد الأندية المهتمة به، وعلى رأسها ريال مدريد.



أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، بأن المان يونايتد يبحث حالياً إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد يبيع فيها بوغبا، مقابل ضم الألماني توني كروس، إلا أن "الميرنغي" من الصعب أن يستغني عن لاعبه.



وكان النرويجي أولي جونار سولشار، كشف أن الأطباء نصحوا بوغبا بالخضوع لعملية جراحية في الكاحل، مما سيجعله يغيب عن الملاعب لثلاثة أو أربعة أسابيع.



وخاض بوغبا 8 مباريات فقط منذ بداية الموسم، دون أن يسجل أي هدف، ليتغير موقف إدارة "الشياطين الحمر" تجاهه بعد أن كانوا يرفضون تماماً الاستغناء عن خدماته.
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