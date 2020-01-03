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عمرو الجنايني يعلن موعد تطبيق تقنية الـVAR في الدوري المصري

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:08 م
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عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال
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تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطبيق الجبلاية لتقنية حكم الفيديو " VAR" خلال الفترة القادمة فى حوار أجراه مع الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

 

وقال الجنايني إن موضوع تقنية الفيديو VAR اتبعت فيه اللجنة كافة الإجراءات القانونية لمواجهة كل تفاصيله حتى هذه المدة ( 3 سنوات ونصف ) التي تتجاوز عمر اللجنة الخماسية , وفي انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، لتجاوز أي عقبات قانونية في هذا الصدد.

 

وأضاف: "لقد اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع و الذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ ( 3 سنوات ونصف ) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة ، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها".

 

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن المشاكل الكثيرة التي واجهت المسابقات المصرية بسبب التحكيم وأهمية الارتقاء بكافة عناصر اللعبة كان أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على المضي في موضوع VAR رغم ثقتنا في التحكيم المصري الذي يعتريه بعض المشاكل ، وهي مشاكل تعترض التحكيم على مستوى العالم ، ولم تقصر لجنة الحكام المصرية في العمل على تلاشيها بتكثيف العمل على تطوير المنظومة والارتقاء بعناصرها دون التهاون في التعامل مع بعض الأخطاء التحكيمية ومواجهتها حتى بدون إعلان , إلا أن لجنة الحكام مع المسئولين عن إدارة الاتحاد لم ولن يسمحا بعدم مواجهة هذه الأخطاء.

 

وقال عمرو الجنايني أن اللجنة الخماسية انتهجت منذ تسلمها المسئولية عدم الإعلان عن أعمالها إلا بعد الانتهاء من كل عمل لأن هدفها الحقيقي هو تحقيق انجاز حقيقي لصالح الكرة المصرية , مؤكدا أن اللجنة بصدد الإعداد لمؤتمر صحفي قريبا للكشف خلاله عما قدمته اللجنة من أعمال في كافة الملفات , مشيرا إلى أن ما سيعلن عنه خلال هذا المؤتمر سيكون بمثابة مفاجآت لكل محبي كرة القدم المصرية , متمنيا لها وكل زملائه أعضاء اللجنة كل التقدم والازدهار بوضع قواعد سليمة تضمن تطورها في المستقبل إن شاء الله.

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الكلمات المفتاحية

عمرو الجنايني رياضة تقنية الفيديو اخبار الرياضة اتحاد الكرة

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