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المؤشر السعودي يرتفع 0.4% في بداية تعاملات 2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أغلق المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع الجاري – أول اسبوع تداولات في عام الميلادي الجيد 2020- على ارتفاعات محدودة في الوقت الذي تصدر فيه سهم ارامكو قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا.

 

وأغلق المؤشر السعودي مترفعا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستويات 8397.01 نقطة.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 3.4 مليار ريال سعودي بالتداول على 147.5 مليون ريال.

 

وتصدر سهم أرامكو السعودية قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا بتداولات بلغت 328.3 مليار ريال بالتداول على 9.4 مليون سهم.

 
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