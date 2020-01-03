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سفارة الولايات المتحدة بلبنان تدعو رعاياها إلى توخي الحذر

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:57 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة اللبنانية (بيروت)، بيان مساء اليوم الجمعة، ودعت فيه رعاياها بلبنان؛ لتوخي درجة عالية من الحذر بسبب التوترات في العراق والمنطقة.

ويأتي هذا بعد أن ناشدت السفارة الأمريكية في بغداد جميع المواطنين مغادرة العراق فوراً عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وعدد من قادة الحشد والضباط الإيرانيين الكبار في غارة أمريكية في محيط مطار بغداد فجر اليوم.

وحثت فرنسا، مواطنيها على توخي "الحذر" في العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق ولبنان وإيران، وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في موقعها على الإنترنت أن "التوترات المتصاعدة في المنطقة والتطورات الأخيرة تتطلب منا توخي أقصى درجات الحذر عند السفر من أو إلى العراق".

كما نصحت الخارجية الفرنسية، تفادي المناطق القريبة من لبنان وسوريا، فأوصت "بتجنب أي تنقل بالقرب من الحدود مع لبنان (الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) وسوريا والذهاب إلى منطقة التزلج في جبل حرمون، والتي قررت السلطات الإسرائيلية إغلاقها" في الجزء، الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان السورية منذ 1967.

ويذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، كان قد قال في وقت سابق من اليوم، إن "قاسم سليماني كان يخطط لهجوم وشيك على منشآت أمريكية وموظفين أمريكيين في العراق ولبنان وسوريا ودول أخرى، وإن هذا المخطط كان سيؤدي إلى مقتل مئات الأمريكيين".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النفط العراقية أن العشرات من المواطنين الأمريكيين العاملين لدى شركات النفط الأجنبية في مدينة البصرة النفطية بالجنوب غادرون البلاد اليوم.

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لبنان سفارة الولايات المتحدة سفارة الولايات المتحدة المنشآت الأمريكية

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