مواعيد عرض مسلسل "الأخ الكبير"

تبدأ قناة cbc عرض مسلسل "الأخ الكبير"، للفنان محمد رجب، بداية من الغد، السبت، الموافق 4 يناير.





يعرض المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح اليوم التالي.





"الأخ الكبير" مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة "سينرجي".





المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.





يذكر أن محمد رجب شارك في رمضان 2019 بمسلسل "علامة استفهام" وهو من بطولة ميريهان حسين، وهيثم أحمد زكي، وجيهان خليل، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وعبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.



