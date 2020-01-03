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جلسة خاصة لرئيس نادي طنطا مع لاعبى الفريق قبل مباراة الزمالك

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:53 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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عقد السيد المحاسب فايز عريبي ، رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، جلسة خاصة مع لاعبي كرة القدم بالفريق والجهاز الفني بقيادة ايمن المزين، وذلك بقاعة المؤتمرات بالنادي ، قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وحضر الجلسة أفراد الجهاز الفني للفريق الأول ، بالأضافة لكلا من السيد المحاسب أحمد ثروت نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد المحاسب محمد أبو فريخة أمين صندوق النادي.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة علي ضرورة المنافسة من أجل مركز جيد في الدوري المصري ، وعدم التخاذل في الوقت القادم وتقديم اداء جيد من أجل الفوز والأنتصار في المباريات القادمة.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الزمالك ، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب غزل المحلة يوم الأحد القادم، في تمام الخامسة مساءا.
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